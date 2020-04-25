Нидерланды. Новость

Генеральный директор Аякса высказался об отмене сезона в Нидерландах.

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, а чемпион в текущем сезоне выявлен не будет.

Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар, команда которого лидирует в турнирной таблице, высказался о решении не доигрывать нынешнюю кампанию.

"Футболисты хотят стать чемпионами на футбольном поле. Мы лидировали в турнирной таблице на протяжении всего сезона, поэтому жаль, что не будет чемпиона. Но, учитывая обстоятельства, это решение вполне понятно".

"Сейчас есть гораздо более важные проблемы, чем футбол, но у футболистов всегда есть стремление и амбиции выиграть чемпионат", — заявил ван дер Сан в интервью YouTube-каналу Аякса.

Напомним, ранее полузащитник Аякса Хаким Зийех высказался о решении досрочно завершить чемпионат Нидерландов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.