Нидерланды. Новость
Генеральный директор Аякса высказался об отмене сезона в Нидерландах.
Эдвин ван дер Сар, Getty Images
25 апреля 2020, 09:45
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, а чемпион в текущем сезоне выявлен не будет.
Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар, команда которого лидирует в турнирной таблице, высказался о решении не доигрывать нынешнюю кампанию.
"Футболисты хотят стать чемпионами на футбольном поле. Мы лидировали в турнирной таблице на протяжении всего сезона, поэтому жаль, что не будет чемпиона. Но, учитывая обстоятельства, это решение вполне понятно".
"Сейчас есть гораздо более важные проблемы, чем футбол, но у футболистов всегда есть стремление и амбиции выиграть чемпионат", — заявил ван дер Сан в интервью YouTube-каналу Аякса.
Напомним, ранее полузащитник Аякса Хаким Зийех высказался о решении досрочно завершить чемпионат Нидерландов.
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