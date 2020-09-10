Нидерланды. Новость

Оливер Батиста-Майер сезон-2020/21 проведет в Эредивизи.

Бавария и Херенвен согласовали условия аренды нападающего юниорской сборной Бразилии — сообщил официальный сайт чемпиона Германии.

Воспитанник Кайзерслаутерна выступал за юношеские команды "чертей", а в 2016 году перебрался в Баварию, где также играл за юношеские команды баварского клуба, провел 15 матчей (3 гола) за вторую команду и 1 поединок за первую команду победителя Лиги чемпионов-2019/20.

Родившийся в Германии 19-летний Батиста-Майер сначала выступал за юношеские команды родины своего отца (Германию U-15, U-16 и U-17), а затем откликнулся на вызов в юниорскую сборную исторической родины своей матери (Бразилию U-20).