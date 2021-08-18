Нидерланды. Новость

Специалист уверен, что поможет команде добыть трофеи.

Новый главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал прокомментировал свое назначение.

"Моя личная цель — стать чемпионом мира, но я делаю это не для себя. Я делаю это, чтобы помочь голландскому футболу. Если бы я работал в федерации, я бы тоже назначил себя. А кто, если не я?

Я все отслеживал игру сборной, но в фоновом режиме. Но когда поступил этот звонок, я понял, для чего я нужен. Иногда я критиковал команду.

Опросы показывают, что у меня много единомышленников, но если мы проиграем Норвегии, что возможно, я внезапно стану не тем тренером. Это может произойти так быстро", — сказал Ван Гаал.

Стоит отметить, что это далеко не первое пришествие ван Гаала на пост главной команды его страны. В период с 2000 по 2002 года ему не удалось пробиться со своей командой на чемпионат мира-2002 в Южной Корее и Японии, а уже во время кампании по подготовке и участию на чемпионате мира-2014 в Бразилии "оранье" под его руководством сумели завоевать "бронзовые" медали.

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