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Смотрите новое видео на YouTube-канале Football.ua.

Луи ван Гаал закончил тренерскую деятельность, оставив за собой колоссальный след в развитии современного футбола.

"Король Луи" за свою продолжительную карьеру сумел насобирать 20 различных титулов, но специалист также оставил после себя невероятное наследие. И это не трофеи. Об этом и поговорим в новом видео Football.ua:

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