8 августа 1951 года, в считанных метрах от стадиона Аякса, на свет появился Луи ван Гаал. Пройдёт время, и этот человек заслужит благодарность миллионов болельщиков, совершив чудеса с несколькими разными командами.
В честь человека, с которым никогда не было скучно, мы подготовили онлайн-викторину.
 
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих тренерах и футболистах.
Горка Элустондо