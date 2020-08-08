Football.ua предлагает читателям проверить свои знания о легендарном тренере.
фото getty images
08 августа 2020, 09:30
8 августа 1951 года, в считанных метрах от стадиона Аякса, на свет появился Луи ван Гаал. Пройдёт время, и этот человек заслужит благодарность миллионов болельщиков, совершив чудеса с несколькими разными командами.
В честь человека, с которым никогда не было скучно, мы подготовили онлайн-викторину.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.
Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты
" и проверить свои знания об иных великих тренерах и футболистах.
Горка Элустондо