Италия 20 января 2022, 14:53 Ювентус сообщил о выздоровлении Рэмси Полузащитник покинул изоляцию. Аарон Рэмси, Getty Images 20 января 2022, 14:53 В среду, 20 января, отрицательные тесты на коронавирус сдал Аарон Рэмси — сообщил официальный сайт Ювентуса. Валлиец сможет больше не соблюдать режим изоляции и присоединиться к команде. Ближайший матч Ювентус проведет в Серии А против Милана 23 февраля. Ранее Ювентус прошел Сампдорию в Кубке Италии и в четвертьфинале сыграет с Сассуоло. Люди Аарон Рэмси Команды Ювентус Источники ФК Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте