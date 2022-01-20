Италия

Полузащитник покинул изоляцию.

В среду, 20 января, отрицательные тесты на коронавирус сдал Аарон Рэмси — сообщил официальный сайт Ювентуса.

Валлиец сможет больше не соблюдать режим изоляции и присоединиться к команде.

Ближайший матч Ювентус проведет в Серии А против Милана 23 февраля.

Ранее Ювентус прошел Сампдорию в Кубке Италии и в четвертьфинале сыграет с Сассуоло.