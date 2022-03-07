Нидерланды. Новость

Голландська команда зібрала 12500 євро.

ПСВ перед поєдинком 25-го туру чемпіонату Нідерландів проти Хераклеса провів збір коштів для постраждалих українців від військового вторгнення Росії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Крім цього, команда провела благодійний аукціон, де лотами були футболки гравців амстердамського клубу, а також капітанська пов'язка Маріо Гетце.

У підсумку перед поєдинком Ередівізі ПСВ зібрав 12500 євро.

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