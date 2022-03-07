Украина

Чеський колектив не залишився осторонь війни в Україні.

Весь футбольний світ продовжує ні тількі словом, але й ділом допомагати Україні та населенню, яке постраждало від бомбардорувань з боку РФ мирних міст та сел.

Празька Славія разом із своїми уболівальниками перед матчем зі Спартою зібрала близько 800 тисяч гривень на підтримку України.

Slavia fans and the first-team players raised CZK 600,000 before tonight's game to support Ukraine. Huge thanks to everyone who contributed! #StandWithUkraine️ #slaspa #302derby pic.twitter.com/xQkNYJLE53 — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) March 6, 2022

Відзначимо, що у складі Славії є представники України — Максим Таловєров та Тарас Качараба.

Свій поєдинок проти Спарти "червоно-білі" виграли із рахунком 2:0.