Весь футбольний світ продовжує ні тількі словом, але й ділом допомагати Україні та населенню, яке постраждало від бомбардорувань з боку РФ мирних міст та сел.

Празька Славія разом із своїми уболівальниками перед матчем зі Спартою зібрала близько 800 тисяч гривень на підтримку України. 

Відзначимо, що у складі Славії є представники України — Максим Таловєров та Тарас Качараба.

Свій поєдинок проти Спарти "червоно-білі" виграли із рахунком 2:0.