Весь футбольний світ продовжує ні тількі словом, але й ділом допомагати Україні та населенню, яке постраждало від бомбардорувань з боку РФ мирних міст та сел.

Празька Славія разом із своїми уболівальниками перед матчем зі Спартою зібрала близько 800 тисяч гривень на підтримку України.

Slavia fans and the first-team players raised CZK 600,000 before tonight's game to support Ukraine. Huge thanks to everyone who contributed! #StandWithUkraine️ #slaspa #302derby pic.twitter.com/xQkNYJLE53