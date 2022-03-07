Чеський колектив не залишився осторонь війни в Україні.
футболісти славії, getty images
07 марта 2022, 10:11
Весь футбольний світ продовжує ні тількі словом, але й ділом допомагати Україні та населенню, яке постраждало від бомбардорувань з боку РФ мирних міст та сел.
Празька Славія разом із своїми уболівальниками перед матчем зі Спартою зібрала близько 800 тисяч гривень на підтримку України.
Відзначимо, що у складі Славії є представники України — Максим Таловєров та Тарас Качараба.
Свій поєдинок проти Спарти "червоно-білі" виграли із рахунком 2:0.