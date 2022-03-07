Украина

Футболіст "міщан" розповів, як змінилося його життя після вторгнення російських окупантів.

Захисник Олександрії Денис Мірошниченко висловив підтримку українцям, які протистоять російській військовій агресії.

"Я залишаюся в Україні зі своєю родиною. Не можу точно сказати, де, але, на щастя, ми в безпеці. Ми всі хвилюємось і чекаємо, як усе розвиватиметься. Сподіваємось, буде мир. Це наша країна, нам більше нікуди йти. Сподіваємось до останнього. Жінки та діти можуть виїжджати за кордон, а чоловікам заборонено.

Коли почалася війна, нам усім зателефонували з клубу та сказали, що всі мають їхати додому. Ми відчували напругу протягом попереднього місяця. Люди постійно говорили, попереджаючи, що в країні може статися щось погане, але до останнього не думали, що таке може статися. Напередодні ми всі посміхалися і не дуже вірили, але склали одяг, щоби бути готовими негайно поїхати.

Ми прокинулися близько сьомої ранку від дзвінків від наших близьких, які сказали, що міста та військові бази бомбять. Ранок почався з паніки. Ми зібрали речі і поїхали до наших сімей, щоб ухвалити подальші рішення. У нас є їжа, тому з провізією великих проблем немає.

Усі з нашого клубу вирушили до своїх родин, а не воювати. Давайте будемо чесні: як ми можемо таким чином допомогти, якщо ми не маємо досвіду? Ми можемо допомагати по-іншому: допомагаємо армії, зокрема їжею.

Періодично з клубу телефонують і запитують, чи все добре, але ніхто не знає, що робити. Усі чекають вирішення ситуації. Ніхто не може планувати щодо футболу. Ми просто хочемо почути, що мир настав. Багато мирних людей гинуть, і це найжахливіше. Втрата життів — це найстрашніша катастрофа", - наводить слова Мірошниченка The Guardian.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!