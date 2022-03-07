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Данська команда зіграла у формі з синьо-жовтим прапором на підтримку українських дітей.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Данський клуб Мідтьюлланд долучився до підтримки українського народу у війні проти Росії.

Капітан команди Ерік Святченко, який має українське коріння, розпочав кампанію зі збору коштів для тих, хто постраждав в Україні. Вже він зібрав близько 539 тисяч данських крон (2,4 млн. гривень).

Крім цього, команда футболіста зробив спеціальні нашивки з прапором України на своїх футболках, в яких виступили гравці в матчі проти Віборга.

Ці футболки будуть виставлені на аукціон, а отримані кошти підуть на допомогу українським дітям через фонд UNICEF.

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