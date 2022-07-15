Нидерланды. Новость

Тейлор і надалі виступатиме за амстердамців.

Амстердамський Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із 20-річним півзахисником Кеннетом Тейлором, який є вихованцем клубу. Юний нідерландець виступатиме за амстердамців до літа 2027-го року.

У минулому сезоні Тейлор провів 11 поєдинків за молодіжну команду Аяксу, в яких відзначився 7 разів і віддав 1 гольову передачі. За основну команду 8-й номер Аяксу зіграв 13 поєдинків, забив 1 м'яч та зробив 3 асисти. Улюблена позиція Кеннета — центральний півзахисник.

Нагадаємо, МЮ та Аякс погодили трансфер Лісандро Мартінеса за 55 мільйонів євро.