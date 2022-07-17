Нидерланды. Новость

Келвін Бассі може перебратися до чемпіонату Нідерландів.

Захисник шотландського Рейнджерса Келвін Бассі найближчим часом стане гравцем Аякса. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони вже домовилися про трансфер 22-річного нігерійця, який коштуватиме голландцям 22 мільйони євро.

Також до угоди буде включено опцію про відсоток для Рейнджерс за рахунок майбутнього продажу футболіста.

Раніше повідомлялося, що Аякс цікавиться захисником Шахтаря Миколою Матвієнком.

Минулого сезону Бассі провів 50 матчів, у яких віддав шість результативних передач.