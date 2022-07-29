Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після спарингу проти Аякса.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував товариський поєдинок проти голландського Аякса (1:3).

"У мене емоції неймовірні. По-перше, атмосфера на стадіоні, а Аякс — топ-команда. Гра як у Лізі чемпіонів: і за часом, і по всьому. А так, звичайно, трохи засмучені результатом. Хотілося виграти. Думаю, ми маємо додавати у всіх компонентах. Насамперед, це результат для нашої країни та вболівальників.

Видно, що суперник був більш готовим. Ми лише другий тиждень тренувань закінчуємо, а у них скоро розпочинається чемпіонат, через чотири дні гра в Суперкубку. Видно, що вони більше готові фізично та тактично. У нас зараз новий тренер, нові ідеї та вимоги. Тому ми ще перебудовуємось. Важкувато, але ми тренуємося, під навантаженнями, і така гра – це супер.

У мене на футболці було написано Буча. Важко говорити на цю тему. Те, що відбувалося у цьому місті, в нашій країні – страх. Особисто у мене відразу виникає ненависть до цих фашистів. При слові Буча виникають спогади – те, що я читав та бачив. Ненависть до цих окупантів, до цих тварюк.

Це гра заради емоцій. Коли приходять на стадіон 30–40 тисяч уболівальників. Там було багато людей з України. У мене сім'я дивиться по телевізору, і багато людей дивляться сім'ями по телевізору. Вони кайфують, отримують задоволення від нашої гри. Звісно, ​​хочеться вигравати для них. Ці перемоги нашій країні. Ми підтримуємо їх емоційно, хто як може. У нас такий вид спорту – футбол. І дивляться його мільйони людей. І вся Україна зараз прикута до футболу і тому насамперед для нас важливо перемагати", - сказав Судаков в інтерв'ю клубному Youtube-каналу "гірників".

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