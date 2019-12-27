Северная Америка

Полуфиналист чемпионата мира готовится стать чемпионом Апертуры чемпионата Мексики.

Вскочивший в последний момент в плей-офф Апертуры чемпионата Мексики Монтеррей сделл большой шаг к победе в турнире.

Участник клубного чемпионата мира 2019 года в регулярном чемпионате занял только восьмое место — последнее, которое гарантировало место в плей-офф. В первом раунде им противостояла сильнейшая команда чемпионата Сантус-Лагуна, которая, тем не менее, проиграла по сумме двух матчей (5:2, 1:1).

В полуфинале Монтеррей дважды обыграл Некаксу (2:1, 1:0), а в финале встретился с Америкой, которая регулярку завершила на шестом месте.

Нынешней ночью команды обменялись голами на последних минутах первого тайма и все шло к тому, что победитель в первой встрече не определится. Но на четвертой добавленной минуте Рожелио Фунес Мори по кличке "Близнец" — брат-близнец защитника Вильярреала и сборной Аргентины Рамиро Фунес Мори — отметился шикарным голом и принес своей команде победу.

Ответная встреча состоится в ночь с 29 на 30 декабря.