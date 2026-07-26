Северная Америка

Херман Бертераме втратив свідомість після важкого удару в голову.

Виїзна перемога Інтер Маямі над Монреалем (1:0) у Канаді відійшла на другий план через моторошний інцидент за участю нападника Хермана Бертераме. Матч на стадіоні Сапуто був перерваний після того, як у штрафному майданчику гравець господарів Ефраїн Моралес наніс сильний удар ліктем у голову Бертераме.

Арбітр одразу вказав на позначку, проте сам нападник «Інтер Маямі» впав на газон і потребував екстреної допомоги. Медична бригада флоридського клубу миттєво зреагувала на ситуацію та викликала карету швидкої допомоги прямо на поле. Гравця завантажили на ноші та терміново доправили до місцевої лікарні.

Головний тренер команди Гільєрмо Ойос після матчу прокоментував цей жахливий епізод:

"Він упав, як мертвий. Я думаю, що він, можливо, вже був непритомний, враховуючи тяжкість удару. Слава Богу, зараз він почувається добре. Він при свідомості, його родина все спокійна", — заявив керманич.

Ойос також відзначив оперативність як медиків, так і самих футболістів, які допомагали нести ноші. Наразі Бертераме проходить детальне обстеження в клініці. За словами наставника, інцидент глибоко вразив усю команду, адже йшлося насамперед про людське життя, а не про футбол чи результат.

Після тривалої паузи матч поновився. Луїс Суарес впевнено реалізував призначений пенальті та приніс Інтер Маямі перемогу з рахунком 1:0. Святкуючи гол, уругваєць разом із партнерами по команді підняв футболку Бертераме, висловлюючи підтримку своєму товаришу.

Цей вечір також запам'ятався визначною подією для клубу — у складі Чапель свій дебютний матч провів зірковий новачок команди, бразильський півзахисник Каземіро.

Нагадаємо, що Мессі та Де Пауль пропускають матчі MLS після виснажливого ЧС-2026.