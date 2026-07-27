Легендарний мексиканський форвард Хав'єр Ернандес стане гравцем Атлетіко Даллас.
Чічаріто, Getty Images
27 липня 2026, 20:20
Знаменитий 38-річний мексиканський форвард Хав'єр Ернандес, відомий у футбольному світі як Чічаріто, готується до нового та незвичного етапу у своїй кар'єрі. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, ветеран дав згоду на перехід до клубу Атлетіко Даллас, який виступатиме в Чемпіоншипі.
Цей трансфер вже увійшов в історію, адже Чічаріто став найпершим підписаним гравцем новоствореної команди. Угода між ветераном та американським колективом розрахована на один рік.
Цікаво, що безпосередньо на футбольному газоні Ернандес з'явиться лише у сезоні 2027 року. Проте нападник переїде до Далласа вже найближчим часом, щоб одразу долучитися до розбудови проєкту та поділитися своїм колосальним досвідом поза межами поля.
Останнім часом Чічаріто перебував у статусі вільного агента. Його попереднім місцем роботи була рідна мексиканська Гвадалахара, яку нападник залишив після завершення терміну дії угоди.