Северная Америка

Легендарний мексиканський форвард Хав'єр Ернандес стане гравцем Атлетіко Даллас.

Знаменитий 38-річний мексиканський форвард Хав'єр Ернандес, відомий у футбольному світі як Чічаріто, готується до нового та незвичного етапу у своїй кар'єрі. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, ветеран дав згоду на перехід до клубу Атлетіко Даллас, який виступатиме в Чемпіоншипі.

Цей трансфер вже увійшов в історію, адже Чічаріто став найпершим підписаним гравцем новоствореної команди. Угода між ветераном та американським колективом розрахована на один рік.

Цікаво, що безпосередньо на футбольному газоні Ернандес з'явиться лише у сезоні 2027 року. Проте нападник переїде до Далласа вже найближчим часом, щоб одразу долучитися до розбудови проєкту та поділитися своїм колосальним досвідом поза межами поля.

Останнім часом Чічаріто перебував у статусі вільного агента. Його попереднім місцем роботи була рідна мексиканська Гвадалахара, яку нападник залишив після завершення терміну дії угоди.