Северная Америка

Нападник Інтер Маямі уникнув критичних наслідків після втрати свідомості на полі. У нього діагностовано травми носа та лівого плеча, попереду — процес відновлення.

Футбольний клуб Інтер Маямі поділився позитивними новинами щодо стану здоров'я свого 27-річного форварда Хермана Бертераме. Гравця, якого екстрено госпіталізували прямо з поля під час суботнього виїзного матчу проти Монреаля (1:0), вже виписали з клініки.

"Бертераме почувається добре. Його виписали з лікарні сьогодні, і він повертається додому після того, як провів ніч під наглядом у Монреальській лікарні загального профілю. Він отримав травми лівого плеча та носа внаслідок сильного удару. Найближчими днями він розпочне процес відновлення під наглядом медичного персоналу", — йдеться в офіційній заяві флоридського клуб.

Точні терміни повернення аргентинця до повноцінних тренувань поки не називаються — усе залежатиме від динаміки його одужання.

Нагадаємо, що жахливий епізод стався у штрафному майданчику канадської команди, коли захисник господарів Ефраїн Моралес наніс Бертераме сильний удар ліктем у голову. Нападник миттєво втратив свідомість і впав на газон, що вимагало негайного втручання медиків та виклику карети швидкої допомоги безпосередньо на поле.

На щастя, найгірші побоювання не справдилися. Команда ж зуміла згуртуватися після травми партнера: Луїс Суарес реалізував призначений за цей фол пенальті та присвятив переможний гол Бертераме, піднявши його футболку. Окрім того, цей емоційний матч на стадіоні Сапуто став дебютним для зіркового новачка команди — бразильця Каземіро.