Северная Америка

Аргентинский вингер ближайшие полгода проведет в Мексике.

Вингер Вильярреала Лео Суарес перебрался в мексиканскую Америку на правах аренды до конца июня.

Миниатюрный (167 см) вингер сыграл всего девять матчей за первую команду "подводников", отметившись одним голом.

Лео перешел в Вильярреал в январе 2015 года из Бока Хуниорс за два миллиона евро. Он сдавался в аренду в Вальядолид и Мальорку.

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