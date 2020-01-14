Аргентинский вингер ближайшие полгода проведет в Мексике.
Лео Суарес, Америка
14 января 2020, 08:59
Вингер Вильярреала Лео Суарес перебрался в мексиканскую Америку на правах аренды до конца июня.
Миниатюрный (167 см) вингер сыграл всего девять матчей за первую команду "подводников", отметившись одним голом.
Лео перешел в Вильярреал в январе 2015 года из Бока Хуниорс за два миллиона евро. Он сдавался в аренду в Вальядолид и Мальорку.
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