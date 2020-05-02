Северная Америка

Судья заявил, что женская сборная США и так получает достаточно.

Игроки женской сборной США по футболу обратились в суд с требованием уравнять положенный им выплаты с мужчинами, но не нашли понимания у федерального судьи — сообщает ВВС.

Адвокаты 28-ми футболисток национальной команды ссылались на государственный акт об равной оплате труда вне зависимости от пола, и были шокированы тем, что судья не счел этот акт весомым аргументом.

Федеральный судья Гари Клауснер заявил, что если рассматривать призовые, разделив их на количество матчей, то женщины получают за игру и так больше, чем мужчины.

По словам представителя футболисток Молли Левинсон, лучшей футболистки планеты Меган Рапино и ее подруги по сборной США Алекс Морган, они намерены подать апелляцию и продолжить борьбу.

Ранее в знак протеста на матч против женской сборной Японии в конце марта команда США вышла без эмблемы национальной федерации, оставив только четыре звезды за победы на чемпионатах мира.

Стоит отметить, что мужская сборная США представляет собой силу разве что в Северной Америке, в то время, как женская национальная команда страны является четырехкратным чемпионом мира (в том числе действующим) и четырехкратным олимпийским чемпионом.

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