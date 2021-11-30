Северная Америка

31-летний мексиканец выступал за клуб МЛС с 2017 года.

Полузащитник Лос-Анджелес Гэлакси Джонатан Дос Сантос объявил об уходе из американского клуба.

"Я хочу поблагодарить мою семью Гэлакси за любовь, которую они всегда проявляли, совет директоров, технический персонал, коллег и, прежде всего, великих фанатов, которые всегда были рядом. Спасибо за вашу поддержку. Вы всегда будете частью моей истории в Лос-Анджелесе", — написал Дос Сантос на своей странице в Instagram.

Напомним, 31-летний мексиканец перебрался в МЛС в 2017 году. За Лос-Анджелес Гэлакси Джонатан провел 105 поединков, в которых забил семь голов и отдал семь ассистов.

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