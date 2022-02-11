Северная Америка

Канадский клуб намерен усилить позицию центрфорварда.

После подписания на правах свободного агента Лоренцо Инсинье из Наполи, Торонто не перестает следить за Серией А.

Нападающий итальянской Дженоа Маттиа Дестро привлек внимание канадского клуба, представляющего МЛС.

Его контракт с "грифонами" завершается предстоящим летом и пока о его продлении речи не идет. Торонто он может достаться бесплатно.

Несмотря на все неудачи в Дженоа, Дестро неплохо выступает в текущем сезоне. На его счету 8 голов в 16 играх Серии А.

Ранее сообщалось, что Торонто нацелился на подписание защитника Дженоа Доменико Кришито.