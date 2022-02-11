Канадский клуб намерен усилить позицию центрфорварда.
Маттиа Дестро, Getty Images
11 февраля 2022, 21:57
После подписания на правах свободного агента Лоренцо Инсинье из Наполи, Торонто не перестает следить за Серией А.
Нападающий итальянской Дженоа Маттиа Дестро привлек внимание канадского клуба, представляющего МЛС.
Его контракт с "грифонами" завершается предстоящим летом и пока о его продлении речи не идет. Торонто он может достаться бесплатно.
Несмотря на все неудачи в Дженоа, Дестро неплохо выступает в текущем сезоне. На его счету 8 голов в 16 играх Серии А.
Ранее сообщалось, что Торонто нацелился на подписание защитника Дженоа Доменико Кришито.