Северная Америка

Аргентинець цікавий Інтеру з Маямі.

Нападник ПСЖ та збірної України Ліонель Мессі зацікавив Інтер з Маямі. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, клуб з США готовий зробити зірці світового футболу серйозну пропозицію.

Керівництво Інтера усвідомлює, що переконати Мессі буде дуже непросто через його заробітну плату в ПСЖ.

Повідомляється також, що якщо Мессі все ж таки залишить ПСЖ, то паризький клуб підпише Мохамеда Салаха.

У цьому сезоні аргентинець провів за ПСЖ 26 матчів в усіх змаганнях, забив 7 голів та віддав 10 асистів.