Северная Америка

Зірковий гравець задоволений своїм переходом.

Валлійський вінгер Гарет Бейл прокоментував свій перехід у Лос-Анджелес Гелаксі на правах вільного агента.

"Я дуже радий цьому переходу в Лос-Анджелес. Це правильне місце для мене та моєї сім’ї, і правильний час у моїй кар’єрі.

Я не можу дочекатися, щоб почати працювати з командою та підготуватися до того, щоб виграти більше трофеїв у Лос-Анджелесі", — наводить слова Бейла офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що угода між клубом та валлійським вінгером підписана на два роки, до літа 2024 року, з опцією продовження ще на рік.