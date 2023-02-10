Северная Америка

Екс-захисник Атлетіко виступатиме у складі Цинциннаті.

Американський Цинциннаті оголосив про підписання колишнього правого оборонця мадридського Атлетіко Сантьяго Аріас. За даними Transfermarkt, контракт із гравцем розрахований до завершення календарного 2023 року.

Відзначимо, що у серпні колумбієць залишив "матрацників" та отримав статус вільного агента. У вересні була інформація про перемовини між гравцем і Манчестер Юнайтед, проте схоже, що вони не завершилася успіхом, тож останні півроку Аріас не грав.

Відзначимо, що сезон-2021/22 Сантьяго провів в оренду у Гранаді. Сезон-2020/21 — в аналогічному статусі у леверкузенському Баєрі.

"Ти готовий, Цинциннаті", — спитав іспанською американський клуб у своєму Твіттері.