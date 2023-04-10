Северная Америка

Команда бразильського захисника у фіналі обіграла Фламенгу.

Флуміненсе у фіналі Ліги Каріоки обіграв Фламенгу і став переможцем чемпіонату штату Ріо-де-Жанейро.

Після програшу 0:2 у першому матчі фіналу, Флуміненсе обіграв суперника з рахунком 4:1 на своєму полі.

У цьому матчі взяв участь колишній захисник мадридського Реала Марсело, який відзначився голом та отримав жовту картку за 83 хвилини на полі.

Зазначимо, що для 34-річного бразильця це другий трофей Ліги Каріоки, оскільки він виступав за Флуміненсе з 2005 до 2007 року.

Також додамо, що для Флуміненсе це був 33 титул чемпіонату штату і це другий показник в історії після Фламенгу — 37.