Северная Америка

Незабаром 35-річний аргентинець стане гравцем клубу МЛС, яким володіє Девід Бекхем.

Після того, як наприкінці січня 2018 року Девід Бекхем та його партнери створили 25 команду для ліги МЛС, англієць, який раніше зробив революцію в американському футболі, виступаючи за Лос-Анджелес Гелаксі, поділився відеозверненням Ліонеля Мессі у своєму Instagram.

"Хто знає, можливо через кілька років ви мені подзвоните", — сказав тоді Мессі, привітавши Бекхема з новим проектом.

Через шість років відеозвернення Мессі здійснилося, коли він особисто оголосив, що незабаром підпише контракт із Інтер Маямі, незважаючи на багатомільйонні пропозиції із Саудівської Аравії.

Однак для того, щоб Мессі зміг виступати в МЛС, знадобилося набагато більше, ніж просто дружнє запрошення. Інтер та МЛС надали величезний контракт для 35-річного аргентинця, якого багато хто вважає найкращим гравцем в історії.

Зазначається, що за контрактом Мессі отримає частину акцій мовного партнерства між МЛС і Apple, а Adidas, один із найстаріших спонсорів ліги, також з чуток, зробив свій внесок для привезення Мессі в американський футбол. Без сумніву, Мессі стане найоплачуванішим гравцем в історії чемпіонату.

Жодна угода з гравцем в історії МЛС не була настільки драматичною і невизначеною, як переїзд Мессі до Маямі. За останні шість років власники Інтера ніколи не опускали руки, щоб підписати аргентинця. У 2021 році співвласник Інтера Хорхе Мас сказав: "Ми з Девідом дуже наполегливо працюємо над тим, щоб щось подібне сталося, що, я думаю, змінить не лише наш клуб, а й усю лігу".

МЛС підтримувала Інтер у своєму прагненні підписати Мессі. Комісар ліги Дон Гарбер у березні сказав, що ліга готова проявити творчий підхід заради того, щоб один із найкращих гравців планети перебрався до МЛС. Це шанс, який, за його словами, випадає раз у житті.

Крім Інтера, ПСЖ також хотів продовжити контракт із Мессі, як і Барселона, незважаючи на всі свої фінансові труднощі. Однак найбільша загроза для будь-якої угоди з клубами МЛС – це Саудівська Аравія, де місцевий клуб Аль-Іттіхад пропонував Мессі 400 мільйонів доларів на рік. При цьому саудівський клуб уже підписав вражаючий контракт із Карімом Бенземом із мадридського Реалу. Зрештою Мессі вибрав МЛС і його кар'єра продовжиться у США.

Приїзд Мессі до США стане останнім у тренді трансформаційних футболістів, які просувають американський футбол своєю присутністю, починаючи з Пеле у 1970-х і продовжуючи Бекхемом у 2000-х.

Жоден гравець в історії американського футболу не зробив такого сейсмічного впливу, як Пеле. Бразильська легенда, як відомо, приєдналася до Нью-Йорк Космос у 1975 році. Космос, спираючись на корпоративну міць медіа-імперії Warner Communications, прагнув зробити те, що не робив жоден інший клуб в історії Америки: зробити футбол справді актуальним. На короткий час здавалося, що ця ідея буде успішною.

Проста присутність Пеле в Космосі, безумовно, мала деякі короткострокові переваги: середня відвідуваність клубу в домашніх матчах збільшилася з 3500 вболівальників у 1975 до 45 000 на момент його відходу 1977 року. Тричі Космос збирав понад 70 тисяч фанів, що було нечуваним подвигом на той час. Подумайте про це так: після його відходу в лізі було кілька команд, чия відвідуваність протягом усього сезону була нижчою, ніж та, яку Космос збирав на одну гру з Пеле.

Виїзні матчі Космосу стали найпопулярнішими атракціонами. Присутність Пеле приваблювала у NASL інших легенд футболу – Джорджа Беста, Йохана Кройффа, Франца Беккенбауера, Герда Мюллера та інших. Однак Пеле не зміг урятувати NASL. Його величезний вплив на Космос викликав тенденцію до зростання витрат, що зрештою призвело до занепаду ліги у 1984 році.

Вплив Пеле, без сумніву, був на покоління вперед. У 1970 роках, коли президент Космосу Клайв Той звернувся до бразильця, намагаючись заманити його до США, він зробив дуже просту презентацію – Пеле виграв багато ігор та трофеїв. У США він має шанс завоювати прихильність всієї країни і стати футбольним місіонером.

У певному сенсі це спрацювало. Незважаючи на те, що NASL розпалася, діти, які дивилися на Пеле під час його трирічної кар'єри в США, стали першим великим поколінням американських футболістів, які пройшли відбірковий етап на ЧС-1990 і через чотири роки брали участь у ЧС-1994 на рідній землі. З розпаду NASL нинішня ліга МЛС здобула власні уроки. Ліга обрала більш розумний фінансовий шлях, який допоміг зберегти життя чемпіонату майже вдвічі довше, ніж будь-коли існувала NASL.

Все це означало, що коли Бекхем перебрався в МЛС у 2007 році, ліга краще була підготовлена до того, щоб максимально використовувати свою нову світову суперзірку, ніж будь-коли була NASL. У тому сезоні в лізі було лише 13 команд, всього на три більше, ніж у першому сезоні 1996 року, включаючи новачка — Торонто, який заплатив 10 мільйонів доларів за участь у чемпіонаті, а середня відвідуваність по лізі склала 16770 осіб (всього більше трьох мільйонів).

У 2023 році в МЛС буде 29 команд, включаючи Сент Луїс Сіті. Також на підході 30 команда із Сан-Дієго. Це прискорене зростання команд — багато в чому завдяки Бекхему.

"Без сумніву, МЛС має більшу глобальну популярність, ніж будь-коли в нашій історії, і має більшу легітимність у США завдяки Бекхему", — сказав комісар ліги Дон Гарбер в інтерв'ю New York Times у листопаді 2007 року. "Ми продали понад 300 тисяч футболок Бекхема в Гелаксі, що у 700 разів перевищує кількість футболок клубу, проданих у 2006 році. Загалом продаж товарів зріс у два чи три рази. Міжнародні продажі тв-прав зросли з нуля до поширення у 100 країнах, включаючи Азію та Мексику".

Присутність Мессі в МЛС потенційно може мати аналогічний ефект на відвідуваність всієї ліги, міжнародну популярність, продаж товарів та залучення інших зіркових гравців, таких як Пеле і Бекхем до нього, навіть незважаючи на те, що він приєднується до ліги, яка перебуває в сильнішому становищі, ніж будь-коли була. Важко уявити, що будь-який стадіон МЛС не був би сповнений, щоб подивитися на людину, яку багато хто називає найкращою в історії футболу. У всякому разі, арени МЛС, багато з яких вміщують від 18 до 30 тисяч осіб, можуть бути недостатньо великими, щоб максимізувати прибуток від продажу квитків, коли Мессі буде на полі, враховуючи натовп від 60 до 80 тисяч фанатів, які прийшли подивитися на аргентинця з Барселоною на передсезонному турне у 2017 році.

Цілком можливо, що деякі клуби МЛС розглянуть можливість проведення матчів проти Інтер Маямі на більших стадіонах, наприклад, НФЛ або коледжів. Це також складне припущення, тому що це позбавить команду домашньої підтримки, переваги свого поля, але в обмін вони можуть отримати фінансові надходження. При цьому вже можна відзначити, що ціни на квитки за участю Інтера почали зростати.

Клуби МЛС можуть просто підняти ціни на квитки на своїх маленьких стадіонах, щоб відповідати попиту, що здається більш ймовірним варіантом.

Економічний вплив Мессі на Інтер – це окрема історія.

Якщо цифри, які ПСЖ називав під час перебування Мессі у Парижі, були якимось показником, Інтер Маямі стане одним із найпопулярніших брендів в американському спорті. Згідно з іспанською газетою Marca, ПСЖ заробив 700 мільйонів євро протягом року після його приходу.

У даних Marca цитується розслідування аргентинського видання El Economista, в якому зазначається, що з того часу, як Мессі перебрався до клубу, ПСЖ уклав 10 нових спонсорських угод на суму від 3 до 8 млн євро кожна. Права на зображення та продажі в день гри різко зросли, як і попит на футболку Мессі. У липні 2021 року аргентинський Diario Ole повідомив, що з моменту приходу Мессі до Франції лише Реал продав більше футболок, ніж ПСЖ, при цьому 60% проданих футболоток з прізвищем Мессі.

У соціальних мережах кількість підписників ПСЖ побільшало астрономічно. ПСЖ набрав 5,6 млн підписників через тиждень після оголошення про підписання контракту з Мессі і з того часу додав ще 15 млн нових фоловерів у своїх соціальних мережах. ПСЖ також став найпопулярнішою французькою компанією у Instagram. На особисту сторінку Мессі підписано 468 млн підписників.

Відхід Мессі вплинув на бренд: ПСЖ втратив 2 млн підписників у Instagram за кілька тижнів після того, як стало відомо, що Мессі залишить французький клуб.

"Він найвпливовіший гравець на планеті. Перехід у будь-який клуб МЛС докорінно змінить структуру ліги", — сказав Метт Слейтер із The Athletic у 2021 році.

Мессі – мрія маркетолога. Мало того, що він може значно змінити цінність бренду як Інтера, так і МЛС, він схоже також підвищить свої особисті інтереси. Зокрема, у зв'язку з тим, що Америка готується до проведення чемпіонату світу з футболу в 2026 році, і вкладає більше грошей, ніж будь-коли раніше. За прогнозами, розширений мундіаль до 48 команд повинен принести 14 мільярдів доларів доходу — значне збільшення порівняно з доходом у 235 млн доларів, отриманим за ЧС-1994 у США.

Створивши суттєву присутність у США, Мессі, схоже, стане ще привабливішим для спонсорів. Він міг би навіть піти стопами Бекхема і стати власником клубу МЛС – можливо, у Лас-Вегасі. За інформацією The Athletic, МЛС та Інтер запропонували Ліонелю можливість придбати частину клубу МЛС після того, як він покине лігу або завершить кар'єру.

Час перебування Мессі ідеально підходить для МЛС.

2023 ознаменував собою початок того, що ліга називає революційною 10-річною угодою про мовлення з Apple. Кожен матч ліги транслюється на MLS Season Pass, потоковому сервісі Apple TV+.

Згідно з інформацією The Athletic, угода між МЛС та Apple на 2,5 мільярда доларів заснована на продажах підписок, частина яких може бути передана Мессі в рамках його контракту. Цього року Apple надала трохи більше 40% свого контенту МЛС на безоплатній основі тим, хто просто має інтернет. 60% матчів МЛС, що залишилися, були доступні тільки для підписників MLS Season Pass.

У МЛС довгий час було мало глядачів для матчів, що транслюються у країні, відповідно до попередніх угод про права на ЗМІ з традиційними кабельними та ефірними мережами. За даними журналу Sports Business Journal, середня аудиторія реглярного чемпіонату МЛС впала на 6% у мережах сімейства Fox до 198 тисяч осіб за гру у минулому році. Телетрансляції іспанською мовою в мережах Univision впали на 14% до 244 тисяч людей з 2021 року. Аудиторія англомовної мережі ESPN зросла на 12%, але це зумовлено подвоєнням кількості показаних матчів. Аудиторія американської мережі ABC знизилася на сім відсотків до 469 тисяч, а ESPN у тому ж сегменті до 252 тисяч у 2022 році.

Те, що колись було невеликим внутрішнім ринком, стане набагато більшим із присутністю Мессі. Більше того, МЛС та Apple рекламували доступність MLS Season Pass за кордоном, що буде ще одним джерелом доходу. Один тільки Мессі, безперечно, отримає пристойну кількість нових підписників.

А ще є справи на полі. Простіше кажучи, Інтер Маямі не має підтримки, якою Мессі насолоджується у збірній Аргентини чи ПСЖ з Барселоною, де зібрані якісні молоді футболісти чи зірки. Фактично після накладених санкцій за порушення бюджетних правил ліги та оцінок того, що Інтер запустив бренд, а не команду, Маямі опустився на дно чемпіонату. Минулого тижня був звільнений головний тренер Філ Невілл. Наразі клуб веде переговори з колишнім наставником Атланти Татою Мартіно. Таке відчуття, що ця кандидатура орієнтована на Мессі.

Нинішній тренер збірної Парагваю та колишній коуч Гелаксі Гільєрмо Баррос Шелотто, друг родини Мессі та легенда МЛС як гравець, встановив унікальний набір факторів, яким має відповідати команда, яка має намір заманити аргентинця.

"У МЛС я очікую, що Мессі виступатиме за одну з команд з Лос-Анджелеса, Маямі або в команді, де буде аргентинський вплив — хтось, хто зможе з ним тісно працювати, чи то тренер, чи то керівник", — сказав Шелотто в інтерв'ю The Athletic перед тим, як Мессі підписав контракт із ПСЖ.

То чи зробить Мессі Інтер явним фаворитом у МЛС? Вегас, швидше за все, так і скаже, але реальна відповідь – ні.

Санкції проти Інтера продовжуються до кінця цього року, внаслідок чого клуб має проблеми з переоснащеннями команди. Це більше, ніж будь-що, і швидше за все, не дозволить Маямі стати фаворитом МЛС до 2024 року. Цей рік здається невдалим, хоча у МЛС, де дев'ять команд проходять у плей-оф у кожній конференції, не виключено, що Інтер ще може змінити ситуацію.

"Але це Мессі!", — дехто може сказати. Проте історія показала, що одна людина не може перемогти в МЛС, як це може зробити суперзірка у НБА.

Візьміть Бекхема як приклад. Він приєднався до Лос-Анджелеса Гелаксі в той час, коли найкращий шлях до суперництва для команди МЛС полягав у тому, щоб побудувати її через американську систему футбольних коледжів. У команди був атакуючий ас в особі Лендона Донована на піку своїх сил, і вона все ще не вигравала МЛС до свого п'ятого сезону. Тьєррі Анрі приєднався до Нью-Йорк Ред Буллз і навіть не зміг потрапити у фінал МЛС. Златан Ібрагімович був неперевершено результативним протягом двох сезонів у Гелаксі, але МЛС залишається єдиною лігою, в якій він грав, але нічого не виграв.

Найкраще порівняння з Мессі буде в Торонто, який зробив Лоренцо Інсіньє найоплачуванішим гравцем в історії ліги, коли він залишив Наполі, щоб заробити 14 мільйонів доларів за сезон минулого року. До нападника, який виграв Євро-2020, приєдналися партнер зі збірної Італії Федеріко Бернардескі і колишній лівий захисник збірної Доменіко Крішито, але після невдалого старту сезону до прибуття італійської кавалерії команда Боба Бредлі посіла друге місце в чемпіонаті у 2022 році.

Цього року справи пішли ще гірше. Відносини Бернадескі та Інсіньє зіпсувалися. Торонто, який має найвищий фонд заробітної плати в MLS, можливо, найгірша команда ліги.

Просто наявність найкращого гравця в лізі не є гарантією успіху на полі. Фактично, лише двоє з останніх 14 переможців у номінації MVP (кращий гравець сезону) грали за майбутнього володаря Кубка MLS (Роббі Кін із Лос-Анджелес Гелаксі у 2014 році та Джозеф Мартінес із Атланти Юнайтед у 2018 році).

Мессі миттєво заграє в Інтер Маямі, поповнить скарбницю клубу та ліги, а також вплине на нове покоління американських вболівальників та гравців, але не думайте, що одна його присутність автоматично перетворить клуб Бекхема на переможця Кубка MLS.