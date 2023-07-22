Северная Америка

Подарував команді перемогу в складному поєдинку.

Нічний, як для європейського часу, поєдинок Кубку північноамериканських ліг поміж американським Інтером Маямі та мексиканським Крус Асулем відзначився важливою подією.

На 54 хвилині гри на полі почергово з’явились новачки клубу, що належить Девіду Бекхему, аргентинський нападник Ліонель Мессі та іспанський опорний півзахисник Серхіо Бускетс.

Станом на той момент, Інтер Маямі вів у рахунку (1:0) через гол Роберта Тейлора під завісу першого тайму, однак уже за 11 хвилин пропустив м’яч у відповідь від Уріеля Антуни.

Гра від цього виключно загострилась, а її завершення проходило під знаком тиску мексиканського колективу.

Однак уже на 90+4 хвилині, коли всі готувались до серії пенальті, Ліонель Мессі отримав можливість пробити зі штрафного та фірмовим ударом надіслав м’яч у лівий верхній кут чужих воріт.

Колектив Херардо Мартіно таким чином очолив підгрупу за номером 10, у складі якої також присутня Атланта Юнайтед.

Український центральний захисник Сергій Кривцов у цій грі весь час провів на футбольному полі.