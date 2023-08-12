Северная Америка

Тим часом клуб Девіда Бекхема вже в півфіналі кубкового турніру.

Стрімко наближаються вирішальні матчі Кубка північноамериканських ліг, і Інтер Маямі з Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом, Хорді Альбою та Сергієм Кривцовим у складі відчайдушно мчать за головним трофеєм.

Цього разу клуб із Флориди грав домашній матч проти Шарлотт у чвертьфіналі змагань.

І ця гра, на відміну від попередньої зустрічей в плей-оф проти Орландо Сіті (3:1) та Далласа (5:4), одразу пішла для команди належним чином.

Джозеф Мартінес відкрив рахунок із пенальті вже на 12 хвилині, а за 20 хвилин відзначився черговим голом Роберт Тейлор.

Суперники втратили контроль над станом справ на футбольному полі, і в підсумку посеред другого тайму були добиті автоголом Еділсона Маланди.

А вже після цього, на 86 хвилині, узяв своє слово зірковий аргентинець та розстрілом чужих воріт закрив протистояння.

У наступному раунді Інтер Маямі гратиме проти Філадельфії Юніон.