Тим часом клуб Девіда Бекхема вже в півфіналі кубкового турніру.
Ліонель Мессі, Getty Images
12 серпня 2023, 08:44
Стрімко наближаються вирішальні матчі Кубка північноамериканських ліг, і Інтер Маямі з Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом, Хорді Альбою та Сергієм Кривцовим у складі відчайдушно мчать за головним трофеєм.
Цього разу клуб із Флориди грав домашній матч проти Шарлотт у чвертьфіналі змагань.
І ця гра, на відміну від попередньої зустрічей в плей-оф проти Орландо Сіті (3:1) та Далласа (5:4), одразу пішла для команди належним чином.
Джозеф Мартінес відкрив рахунок із пенальті вже на 12 хвилині, а за 20 хвилин відзначився черговим голом Роберт Тейлор.
Суперники втратили контроль над станом справ на футбольному полі, і в підсумку посеред другого тайму були добиті автоголом Еділсона Маланди.
А вже після цього, на 86 хвилині, узяв своє слово зірковий аргентинець та розстрілом чужих воріт закрив протистояння.
У наступному раунді Інтер Маямі гратиме проти Філадельфії Юніон.