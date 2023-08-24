Северная Америка

Зірковий аргентинець уперше не забив за Інтер Маямі саме в ігровий час.

Після тріумфального для Інтера Маямі Кубка північноамериканських ліг, продовжив свій розіграш внутрішній турнір під назвою Відкритий кубок США.

Клуб Девіда Бекхема з Сергієм Кривцовим, Серхіо Бускетсом, Хорді Альбою та Ліонелем Мессі в стартовому складі в цьому змаганні вже дістався до півфіналу, у рамках якого змагався проти потужного колективу Цинциннаті.

Гра вийшла запеклою з перших миттєвостей і вже на 18 хвилині Лусіано Акоста відкрив рахунок у протистоянні.

"Чаплі" тоді володіли ініціативою, проте їм усе ніяк не вдавалось реалізувати власну перевагу на м’ячі.

А ось суперники це робили охоче — на 53 хвилині Брендон Васкес подвоїв перевагу Цинциннаті, і тільки після цього до гри включився власне Ліонель Мессі.

На 68 хвилині аргентинець віддав гольову передачу на Леонардо Кампану зі стандарту, а на 90+7 хвилині цей дует із такими ж самими ролями в схожому стилі врятував команду від поразки в основний час.

Овертайми розпочались уже з голову від Інтера за виконанням Джозефа Мартінеса, але Юя Кубо не дав командам можливості оминути серію пенальті.

Усі футболісти пробили влучно, окрім Ніка Гегглунда в складі господарів поля на п’ятому пострілі, тоді як Мессі відкрив лотерею власним влучним ударом.

Інтер Маямі в фінальному раунді зіграє вдома проти Динамо Г’юстон.