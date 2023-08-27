Северная Америка

Аргентинський форвард вийшов на заміну на 60 хвилині поєдинку.

Інтер Маямі у виїзному матчі регулярного чемпіонату МЛС здобув перемогу над Нью-Йорк Ред Буллз з рахунком 2:0.

У складі команди Херардо Мартіно результативними ударами відзначилися Дієго Гомес та Ліонель Мессі.

Додамо, що 36-річний аргентинець з'явився у своєму першому матчі МЛС, вийшовши на заміну на 60 хвилині зустрічі.

Нинішнього сезону Мессі провів дев'ять матчів за Інтер, в яких забив 11 голів та віддав три асисти.

Також зазначимо, що український захисник Сергій Кривцов із невідомих причин не потрапив у заявку команди з Маямі на цей матч.

Після 23 матчів Інтер набрав 21 очко та посідає передостаннє місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Нешвілла. Гра відбудеться 31 серпня, о 2:30 за київським часом.