Охоронець не зводить очей з аргентинця навіть під час поєдинків.
Ліонель Мессі, The Sun/thesun.co.uk
25 серпня 2023, 12:59
Інтер Маямі найняв для Ліонеля Мессі кремезного охоронця. Здорованя звуть Яссін Чуеко, він колишній американський солдат, який служив в Іраку та Афганістані, після чого він спробував свої сили в ММА. Про це повідомляє The Sun.
Яссін Чуеко постійно стежить за володарем восьми Золотих м'ячів. Він навіть ходить уздовж поля, стежачи за тим, щоб жоден фанат не підбіг до Лео.
Повідомляється, що клуб був змушений піти на цей крок після того, як місяцем раніше один фанат вибіг на поле і попрямував до Мессі.
Раніше повідомлялось, що Мессі став найтитулованішим футболістом в історії.