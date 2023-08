Інтер Маямі найняв для Ліонеля Мессі кремезного охоронця. Здорованя звуть Яссін Чуеко, він колишній американський солдат, який служив в Іраку та Афганістані, після чого він спробував свої сили в ММА. Про це повідомляє The Sun.

Яссін Чуеко постійно стежить за володарем восьми Золотих м'ячів. Він навіть ходить уздовж поля, стежачи за тим, щоб жоден фанат не підбіг до Лео.

👮‍♂️🇦🇷 During Inter Miami matches, Leo Messi is followed by an ex-US Navy Seal for maximum security.



The bodyguard is a martial arts, boxer and taekwondo expert. He can be seen even following him during matches. pic.twitter.com/Gl8n1UzHXV