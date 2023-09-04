Северная Америка

Велика гра добігла завершення на західному узбережжі США.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі та іспанські захисник Хорді Альба й півзахисник Серхіо Бускетс і український центральний захисник Сергій Кривцов, глибокої ночі за європейським часом зіграли черговий матч за американський Інтер Маямі.

Цього разу "чаплі" навідались до Лос-Анджелеса в рамках туру регулярної першості МЛС, намагаючись повторити при цьому успіх зразка нещодавнього фіналу Кубка північноамериканський ліг.

На відміну від попереднього матчу проти Нешвілла (0:0), суперзіркам Інтера було, де розгулятись у звітному протистоянні, тому вже на 14 хвилині ми побачили гол від Факундо Фаріаса з передачі Томаса Авілеса.

Потім, тільки но встиг розпочатись другий тайм, а Ліонель Мессі віддав розкішний гольовий пас на Хорді Альбу, а той не змарнував власну нагоду.

І вже під завісу протистояння Мессі завершив стрімку контратаку передачею під порожні ворота для Леонардо Кампани.

У Лос-Анджелеса, із Джорджо К’єлліні, Карлосом Велою та Денісом Буангою в стартовому складі, знайшлись сили виключно на м’яч престижу.

Лос-Анджелес — Інтер Маямі 1:3

Голи: Голлінгсхед, 90 — Фаріас, 14, Альба, 51, Кампана, 83

Лос-Анджелес: Маккарті — Паленсія (Паласіос, 62), Лонг, К’єлліні (Мурільйо, 52), Голлінгсхед — Акоста (Тільман, 46), Санчес (Карастєв, 81), Богуш — Вела, Гонсалес (Олівера, 62), Буанга.

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Авілес, Кривцов, Міллер, Альба (Аллен, 82) — Кремаскі (Арройо, 74), Бускетс, Гомес (Ульоа, 86) — Мессі, Фаріас (Кампана, 74).

Попередження: Богуш, Паласіос, Мурільйо, Буанга — Єдлін, Фаріас, Гомес.