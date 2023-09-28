Северная Америка

Другий похід за трофеєм у цьому сезоні завершився для каліфорнійського колективу прикрою невдачею.

Український центральний захисник Сергій Кривцов та іспанський півзахисник Серхіо Бускетс глибокої ночі за європейським часом зіграв черговий матч за американський Інтер Маямі.

Цього разу зустріч проходила в рамках фіналу Відкритого кубку США, де "чаплі" зустрічались із Динамо Г’юстон.

Разом із зірковими виконавцями, до стартового складу не потрапили нападник Ліонель Мессі та захисник Хорді Альба.

І в підсумку це коштувало клубу з Каліфорнії можливості здобути черговий трофей у поточному сезоні.

Кривцов ще на початку гри був попереджений, а у ворота його команди до перерви суперники спрямували аж два м’ячі.

Жодні зміни від Херардо Мартіно під час короткотривалого відпочинку не повернули Інтер до гри, тож м’яч Джозефа Мартінеса наприкінці гри лише підсолодив господарям гіркоту поразки.

Інтер Маямі — Динамо Г’юстон 1:2

Голи: Мартінес, 90+2 — Дорсі, 24, Бассі, 33

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін (Руїс, 76), Кривцов, Міллер, Аллен — Кремаскі (Стефанеллі, 84), Бускетс, Гомес (Арройо, 46) — Фаріас, Кампана, Тейлор (Мартінес, 46).

Динамо Г’юстон: Тарбелл — Ескобар, Святченко, Майкл, Дорсі — Артур, Еррера — Альксар (Гадебе, 90+1), Бассі (Кайседо, 84), Кіньйонес (Сміт, 79) — Бейрд (Ібрагім, 84).

Попередження: Кривцов, Аллен, Єдлін — Ескобар.