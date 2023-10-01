Северная Америка

Немає лідера атаки на полі — немає належних результатів.

Український центральний захисник Сергій Кривцов та іспанський півзахисник Серхіо Бускетс глибокої ночі за європейським часом зіграв черговий матч за американський Інтер Маямі.

Цього разу зустріч проходила в рамках МЛС, де "чаплі" вдома зустрічались із Нью-Йорк Сіті, що представляє консорціум City Group.

Разом із зірковими виконавцями, до стартового складу знову не потрапили нападник Ліонель Мессі та захисник Хорді Альба.

І в підсумку це вчергове коштувало клубу з Флориди можливості здобути цінні залікові бали.

Кривцов цього разу відіграв 82 хвилини та отримав попередження незадовго до своєї заміни, і при цьому команда пропустила, але в підсумку врятувалась на останніх секундах компенсованого часу.

Інтер Маямі — Нью-Йорк Сіті 1:1

Голи: Авілес, 90+8 — Родрігес, 77

Інтер Маямі: Коллендер — Руїс, Авілес, Кривцов (Тейлор, 82), Міллер, Аллен — Арройо (Мота, 83), Бускетс, Кремаскі (Стефанеллі, 84) — Фаріас, Кампана (Мартінес, 72).

Нью-Йорк Сіті: Фріс — Сімон, Мартінс, Ріса, О’Тул — Сендс, Переа — Джессон, Родрігес (Пеллегріні, 88), Таллес Маньйо (Ледесма, 46) — Бакрар (Паркс, 73).

Попередження: Кремаскі, Авілес, Фаріас, Кривцов, Арройо, Аллен — Ледесма, Джессон.