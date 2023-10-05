Команда просто не може давати результат без свого лідера.
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05 жовтня 2023, 11:05
Український центральний захисник Сергій Кривцов та іспанський півзахисник Серхіо Бускетс глибокої ночі за європейським часом зіграв черговий матч за американський Інтер Маямі.
Цього разу зустріч знову проходила в рамках МЛС, де "чаплі" на виїзді зустрічались із Чикаго Файр.
До стартового складу Інтера знову не потрапили нападник Ліонель Мессі та захисник Хорді Альба.
І в підсумку це вчергове коштувало клубу з Флориди можливості здобути цінні залікові бали.
Кривцов цього разу відіграв увесь матч, але його команді від цього легше не стало.
Гості лише в першому таймі контролювали м’яч із перевагою над суперникам, тоді як Чикаго створював банально більшу кількість гольових нагод.
Поперерві це позначилось безпосередньо на результаті — господарі швидко відкрили рахунок, і хоча отримали на це майже миттєву відповідь із пенальті від Джозефа Мартінеса, проте потім остаточно добили Інтер трьома послідовними ударами.
Клуб із Маямі не перемагав чотири останні матчі — у всіх був відсутнім Ліонель Мессі.
Чикаго Файр — Інтер Маямі 4:1
Голи: Шакірі, 49, 73, Гайле-Селассіє, 62, 66 — Мартінес, 53 (пен.)
Чикаго Файр: Брейді — Дін, Омсберг, Чічос, Наварро — Думбія, Хіменес — Герберс (Теран, 85), Шакірі, Гутьєррес (Гайле-Селассіє, 55) — Куціас (Пшибилко, 69).
Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Кривцов, Міллер, Аллен — Арройо (Мота, 67), Бускетс, Кремаскі — Тейлор (Стефанеллі, 67), Мартінес, Фаріас.
Попередження: Дін — Бускетс, Фаріас.