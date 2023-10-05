Северная Америка

Команда просто не може давати результат без свого лідера.

Український центральний захисник Сергій Кривцов та іспанський півзахисник Серхіо Бускетс глибокої ночі за європейським часом зіграв черговий матч за американський Інтер Маямі.

Цього разу зустріч знову проходила в рамках МЛС, де "чаплі" на виїзді зустрічались із Чикаго Файр.

До стартового складу Інтера знову не потрапили нападник Ліонель Мессі та захисник Хорді Альба.

І в підсумку це вчергове коштувало клубу з Флориди можливості здобути цінні залікові бали.

Кривцов цього разу відіграв увесь матч, але його команді від цього легше не стало.

Гості лише в першому таймі контролювали м’яч із перевагою над суперникам, тоді як Чикаго створював банально більшу кількість гольових нагод.

Поперерві це позначилось безпосередньо на результаті — господарі швидко відкрили рахунок, і хоча отримали на це майже миттєву відповідь із пенальті від Джозефа Мартінеса, проте потім остаточно добили Інтер трьома послідовними ударами.

Клуб із Маямі не перемагав чотири останні матчі — у всіх був відсутнім Ліонель Мессі.

Чикаго Файр — Інтер Маямі 4:1

Голи: Шакірі, 49, 73, Гайле-Селассіє, 62, 66 — Мартінес, 53 (пен.)

Чикаго Файр: Брейді — Дін, Омсберг, Чічос, Наварро — Думбія, Хіменес — Герберс (Теран, 85), Шакірі, Гутьєррес (Гайле-Селассіє, 55) — Куціас (Пшибилко, 69).

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Кривцов, Міллер, Аллен — Арройо (Мота, 67), Бускетс, Кремаскі — Тейлор (Стефанеллі, 67), Мартінес, Фаріас.

Попередження: Дін — Бускетс, Фаріас.