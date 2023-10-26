Северная Америка

Чемпіон світу може отримати ще одну нагороду.

Аргентинський правий вінгер Інтер Маямі Ліонель Мессі втратив шанси отримати звання найціннішого гравця МЛС, але продовжить боротьбу у номінації "новачка року", повідомляє офіційний сайт американської ліги.

За це звання з 36-річним гравцем конкуруватимуть грецький центральний нападник Атланти Юнайтед Гіоргос Якумакіс (27 матчів, 17 голів) і німецький центральний півзахисник Сент-Луїс Сіті Едуард Льовен (29 матчів, 6 голів, 9 асистів).

Нагадаємо, на рахунку Мессі всього 6 матчів у МЛС, в яких він відзначився одним голом і двома асистами. З Інтер Маямі лише він продовжує претендувати на нагороди за підсумками сезону.