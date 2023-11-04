Северная Америка

У мексиканського футболіста закінчився контракт із американським клубом.

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Хав'єр Ернандес залишить американський клуб, оскільки його контракт не буде продовжено. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

35-річний мексиканець незабаром стане вільним агентом і шукатиме собі нову команду, а клуб МЛС займеться пошуками нового форварда.

Чічаріто виступав за Лос-Анджелес Гелаксі з січня 2020 року, перейшовши із Севільї. На його рахунку 83 матчі, 39 забитих м'ячів та сім асистів.

Цього сезону Хав'єр не з'являвся на полі з липня, оскільки отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна.

За свою кар'єру Ернандес встиг пограти за Гвадалахару, Манчестер Юнайтед, мадридський Реал, Баєр та Вест Гем.