Северная Америка

Суперники трохи зіпсували момент слави аргентинського форварда.

Напередодні вночі американський Інтер Маямі на власному полі взяв участь у товариській грі проти Нью-Йорк Сіті в рамках підготовки до початку нової кампанії на внутрішній арені.

Проте незадовго до початку цієї гри вся увага була прикута до аргентинського нападника "чапель", Ліонеля Мессі, який з’явився на полі з нещодавно здобутим Золотим м’ячем у якості винагороди найкращому гравцю за останній рік у світовому футболі.

Що ж до безпосередньо подій на полі, то Інтер цю гру програв — суперники забили незадовго до настання перерви та одразу після її завершення, на що господарі відповіли тільки під завісу основного часу гри.

У матчі з боку клубу з Маямі взяли участь також і Хорді Альба та Серхіо Бускетс, тоді як Сергій Кривцов не потрапив навіть до заявки.

Інтер Маямі — Нью-Йорк Сіті 1:2

Голи: Робінсон, 81 — Таллес Маньйо, 44, Фернандес, 47

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін (Аллен, 62), Сейлор (Макві, 62), Мілер, Альба — Руїс (Авілес, 75) — Бускетс, Гомес (Робінсон, 75) — Фаріас (Стефанеллі, 62) — Мессі, Кампана.

Нью-Йорк Сіті: Фріс — Іленич (Грей, 46), Тіаго Мартінс, Піка, О’Тул — Фернандес, Паркс (Гаак, 61), Переа, Таллес Маньйо — Родрігес, Бакрар (Джексон, 61).

Попередження: Міллер — Паркс.