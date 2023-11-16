Северная Америка

Недешевий подарунок.

Власник Інтер Маямі Девід Бекхем розповів, який вплив в США мав перехід Ліонеля Мессі до його клубу. Цитує англійця сайт goal.com.

"Все ще важко повірити, що в команді Інтер Маямі є Ліонель Мессі. Я, як власник франшизи, дуже пишаюся тим, що у нашому клубі є найкращий у світі футболіст.

Ми завжди знали, що переїзд Лео до США, а не лише до Маямі, буде нашим подарунком Сполученним Штатам та МЛС. Бо такі футболісти, як він, змінюють гру. Знаєте, такі гравці як він надихають нове покоління футболістів, і саме тому ми хотіли запросити Лео до команди.

Звісно, ​​ми хочемо вигравати чемпіонати. Звичайно, ми хочемо бути найкращою командою у лізі. Але однією з причин, через яку ми купили його, було також бажання надихнути наступне покоління футболістів в США. Щоб молоді люди захотіли стати футболістами. Отже, його підписання сприяє цьому, і це важливо для нас", — сказав Девід Бекхем.