Северная Америка

Аргентинський спеціаліст готується до нового виклику.

Хав'єр Маскерано, який зараз працює з молодіжними збірними Аргентини (U-20, U-23), має замінити Херардо Мартіно на посаді головного тренера Інтер Маямі.

За даними журналіста Фабріціо Романо, із клубом МЛС 40-річний аргентинець підпише трирічну угоду. Раніше повідомлялося, що на посаду керманича Інтера також претендував Хаві.

Маскерано на клубному рівні ще не працював. Олімпійська збірна Аргентини (U-23) під його керівництвом дісталася чвертьфіналу ОІ-2024.

Нагадаємо, що для колективу з Маямі сезон-2024 уже завершено. В 1/8 фіналу плей-оф МЛС Інтер поступився Атланті Юнайтед.