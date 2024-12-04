Северная Америка

Ім'я переможця буде оголошено в січні 2025-го.

Федерація футболу США повідомила про відкриття голосування за найкращого американського гравця в 2024 році.

Серед претендентів опинилися наступні п'ять виконавців:

Фоларін Балогун (нападник, Монако);

Рікардо Пепі (нападник, ПСВ);

Крістіан Пулішич (нападник, Мілан);

Тім Рім (захисник, Шарлотт);

Ентоні Робінсон (захисник, Фулгем).

Зазначимо, що на рахунку 26-річного правого вінгера Мілана вже є чотири перемоги (2017, 2019, 2021, 2023) в цій номінації. Здобувши звитягу ще раз, він стане рекордсменом, обійшовши Лендона Донована (теж чотири — 2003, 2004, 2009, 2010).

Голосування триватиме до 14 грудня. Найкращого гравця США за підсумками 2024 року о