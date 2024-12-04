Ім'я переможця буде оголошено в січні 2025-го.
Крістіан Пулішич, Getty Images
04 грудня 2024, 18:59
Федерація футболу США повідомила про відкриття голосування за найкращого американського гравця в 2024 році.
Серед претендентів опинилися наступні п'ять виконавців:
Фоларін Балогун (нападник, Монако);
Рікардо Пепі (нападник, ПСВ);
Крістіан Пулішич (нападник, Мілан);
Тім Рім (захисник, Шарлотт);
Ентоні Робінсон (захисник, Фулгем).
Зазначимо, що на рахунку 26-річного правого вінгера Мілана вже є чотири перемоги (2017, 2019, 2021, 2023) в цій номінації. Здобувши звитягу ще раз, він стане рекордсменом, обійшовши Лендона Донована (теж чотири — 2003, 2004, 2009, 2010).
Голосування триватиме до 14 грудня. Найкращого гравця США за підсумками 2024 року о