"Ангели" знову найкращі в Штатах.
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08 грудня 2024, 10:42
Лос-Анджелес Гелаксі вдома обіграв Нью-Йорк Ред Буллз (2:1) у фіналі Кубка МЛС.
На дев'ятій хвилині рахунок у матчі відкрив ганський нападник номінальних господарів Джозеф Пейнтсіл. Через чотири хвилини сербський форвард ЛА Гелаксі Деян Йовеліч зміцнив перевагу господарів, забивши з передачі Марка Дельгадо. На 28-й хвилині зустрічі захисник Нью-Йорку Шон Ніліс відіграв один м'яч, проте до кінця гри результат "бикам" переломити не вдалося.
ЛА Гелаксі вшосте стали чемпіонами МЛС — це абсолютний рекорд турніру.
ЛА Гелаксі — Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Голи: Пейнтсіл 9, Йовеліч 13 — Ніліс, 28
Лос-Анджелес Гелаксі: Маккарті, Нелсон, Йосіда, Торрес, Ямане, Бругман (Ройс, 75), Серрільйо, Дельгадо, Пейнтсіл (Ніл, 90+4), Йовеліч (Фагундес, 78), Габріел Пек.
Нью-Йорк Ред Буллз: Карлос, Ніліс, Ейле, Ніліс (Берк, 84), Форсберг, Ванзейр (Альвес де Паула, 65), Толкін, Еделман (Торрес, 84), Страуд (Донкор, 65), Гарпер, Морган.
Попередження: Ейле (35), Дельгадо (38), Гарпер (71).