Северная Америка

"Ангели" знову найкращі в Штатах.

Лос-Анджелес Гелаксі вдома обіграв Нью-Йорк Ред Буллз (2:1) у фіналі Кубка МЛС.

На дев'ятій хвилині рахунок у матчі відкрив ганський нападник номінальних господарів Джозеф Пейнтсіл. Через чотири хвилини сербський форвард ЛА Гелаксі Деян Йовеліч зміцнив перевагу господарів, забивши з передачі Марка Дельгадо. На 28-й хвилині зустрічі захисник Нью-Йорку Шон Ніліс відіграв один м'яч, проте до кінця гри результат "бикам" переломити не вдалося.

ЛА Гелаксі вшосте стали чемпіонами МЛС — це абсолютний рекорд турніру.

ЛА Гелаксі — Нью-Йорк Ред Буллз 2:1