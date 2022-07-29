Польща

Український вінгер ще не залікував травму.

32-річний українець Євген Коноплянка не зіграє у матчі третього туру польської Екстракляси між Краковією та Легією. Екс-вінгер Дніпра та Шахтаря ще не відновився від травми та знову опинився поза заявкою "пасі", хоча за інформацією деяких польських ЗМІ вже міг зіграти у цьому поєдинку.

Нагадаємо, що у складі Легії теж виступає український футболіст — Ігор Харатін. Він залишився на лаві запасних і може підсилити столичну команду по ходу гри.

Євген Коноплянка приєднався до найстаршого клубу Польщі у лютому. З того часу він виходив на поле 10 разів і не відзначився жодною результативною дією.

Зазначимо, що у перших двох турах нового сезону Краковія здобула 2 перемоги у двох матчах. Президент "пасі" заявив, що його клуб цього сезону може стати чемпіоном Польщі.