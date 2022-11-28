Слова керівника найстаршого клубу Польщі.
Євген Коноплянка, Cracovia
28 листопада 2022, 10:45
Президент Краковії Януш Філіпяк відповів на питання щодо майбутнього Євгена Коноплянки.
"Коноплянка забив один гол, приніс три очки, не так вже й погано. У нас є весняна частина, і у нього є шанс проявити себе. Зараз у нього знову розтягнення м'язів, це наша проблема. Вже весною побачимо, як воно буде" — підсумував Філіпяк.
Екс-гравець збірної України приєднався до клубу з Кракова у лютому цього року. За весь час Євген провів у червоно-білих кольорах 23 матчі, забив 3 м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Відзначимо, що після 17 турів "смугасті" знаходяться на 8 сходинці у таблиці Екстракляси.