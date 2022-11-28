Президент Краковії Януш Філіпяк відповів на питання щодо майбутнього Євгена Коноплянки.

"Коноплянка забив один гол, приніс три очки, не так вже й погано. У нас є весняна частина, і у нього є шанс проявити себе. Зараз у нього знову розтягнення м'язів, це наша проблема. Вже весною побачимо, як воно буде"підсумував Філіпяк.

Екс-гравець збірної України приєднався до клубу з Кракова у лютому цього року. За весь час Євген провів у червоно-білих кольорах 23 матчі, забив 3 м'ячі та віддав одну гольову передачу.


Відзначимо, що після 17 турів "смугасті" знаходяться на 8 сходинці у таблиці Екстракляси.