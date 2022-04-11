Роману Яремчуку доведеться працювати з німецьким фахівцем.
Рогер Шмідт, Getty Images
11 апреля 2022, 12:50
Бенфіка найближчим часом підпише контракт тренером Рогером Шмідтом — повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Клуб, за який грає форвард збірної України Роман Яремчук, 55-річний німець очолить влітку 2022 року.
Угода буде підписана до червня 2024 року. Зараз Шмідт зосереджений на роботі з ПСВ, а його представники узгоджують останні деталі контракту з Бенфікою.
До ПСВ Шмідт працював з Дельбрюкером, Пройсеном, Падерборном, РБ Зальцбург, Байєром та Бейджин Гуоянь.