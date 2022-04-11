Португалия

Роману Яремчуку доведеться працювати з німецьким фахівцем.

Бенфіка найближчим часом підпише контракт тренером Рогером Шмідтом — повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуб, за який грає форвард збірної України Роман Яремчук, 55-річний німець очолить влітку 2022 року.

Угода буде підписана до червня 2024 року. Зараз Шмідт зосереджений на роботі з ПСВ, а його представники узгоджують останні деталі контракту з Бенфікою.

До ПСВ Шмідт працював з Дельбрюкером, Пройсеном, Падерборном, РБ Зальцбург, Байєром та Бейджин Гуоянь.