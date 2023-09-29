Португалія

Український голкіпер "орлів" зіграє у майбутньому матчі проти Порту.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував виступи українського воротаря Анатолія Трубіна.

"Трубін дуже спокійний, зовсім не знервований. У нього був не найкращий старт на нашому стадіоні проти Зальцбурга, але потім під час гри він залишався спокійним, йому вдалося додати, зосередитися.

Кожна гра буде допомагати йому прогресувати, краще пізнати своїх партнерів по команді, а також звикнути до стадіону.

Він дуже мотивований. Я не бачу в ньому знервованого воротаря, який би занадто багато думав про такі речі. Штаб добре підготував його. Впевнений, що він проведе хорошу гру проти Порту", — наводить слова Шмідта A Bola.

Нагадаємо, матч Бенфіка — Порту відбудеться сьогодні, 29 вересня, і розпочнеться о 22:15 за київським часом.