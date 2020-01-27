Испания

Реал бережет своего самого дорогого игрока Эдена Азара для Лиги чемпионов, а Гарет Бэйл успеет восстановиться к субботе.

Несмотря на слухи о том, что Эден Азар может восстановиться к мадридскому дерби, шансов у бельгийца помочь Реалу в матче против Атлетико нет, а вот Гарет Бэйл котовится к дерби — сообщает AS.

Эден до сих пор занимается по индивидуальной программе, и, как полагает AS, Реал намерен поберечь его до первого матча против Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля.

Азар получил травму в матче против ПСЖ 26 ноября, и прошло 58 дней, прежде чем он снова начал работать с мячом.

Также отдельно от общей группы занимался Бэйл. Валлиец точно пропустит кубковый матч против Сарагосы в среду, но в субботу Зинедин Зидан на него рассчитывает.

Матч 22-го тура чемпионата Испании Реал — Атлетико состоится в субботу, 1 февраля. Начало в 17:00 по киевскому времени.

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