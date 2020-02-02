Матч 22-го тура чемпионата Испании между Эйбаром и Бетисом завершился ничьей.
Фото ФК Бетис
02 февраля 2020, 17:00
Бетис в гостях не смог обыграть Эйбар в 22-м туре первенства Ла Лиги. Команды обменялись голами в первый четверть часа матча, и этот счет сохранился до финального свистка.
Бетис остался на 12-м месте, а Эйбар поднялся на 15-ю позицию.
Эйбар — Бетис 1:1
Голы: Орельяна, 15, с пенальти — Фекир, 7.
Эйбар: Дмитрович — Альваро Техеро (Арбилья, 68), Бургос, Бигас, Коте — Диоп (Кристофоро, 84), Экспосито — Педро Леон (Де Бласис, 75), Орельяна, Инуи — Энрич.
Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Эдгар Гонсалес (Родригес, 82) — Фекир, Каналес, Аленья, Хоакин (Лорен Морон, 70) — Иглесиас (Тельо, 88).
Предупреждения: Орельяна, Бургос — Эдгар Гонсалес, Барраган (не на поле).
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