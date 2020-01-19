Подопечные Диего Симеоне на выезде уступили своему оппоненту.
Эйбар - Атлетико, Getty Images
19 января 2020, 01:24
В рамках 20-го тура Примеры Эйбар на своем поле принимал Атлетико.
Хозяева сумели одолеть гостей, отправив два мяча в ворота "матрасников".
Таким образом, Атлетико второй раз в истории уступил Эйбару. Первый случай произошел в 2001 году, когда оба клуба выступали во втором дивизионе.
Отметим, что на счету Атлетико также 12 побед и 4 ничьи в поединках против "оружейников".
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