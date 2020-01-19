Испания

Подопечные Диего Симеоне на выезде уступили своему оппоненту.

В рамках 20-го тура Примеры Эйбар на своем поле принимал Атлетико.

Хозяева сумели одолеть гостей, отправив два мяча в ворота "матрасников".

Таким образом, Атлетико второй раз в истории уступил Эйбару. Первый случай произошел в 2001 году, когда оба клуба выступали во втором дивизионе.

2 — Atlético de Madrid have suffered their second defeat against Eibar in all competitions (W12 D4), the first one since April 2001 in the second tier (2-1). Rain. pic.twitter.com/Wu8KqEOPLP — OptaJose (@OptaJose) January 18, 2020

Отметим, что на счету Атлетико также 12 побед и 4 ничьи в поединках против "оружейников".

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