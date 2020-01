В рамках 20-го тура Примеры Эйбар на своем поле принимал Атлетико.

Хозяева сумели одолеть гостей, отправив два мяча в ворота "матрасников".

Таким образом, Атлетико второй раз в истории уступил Эйбару. Первый случай произошел в 2001 году, когда оба клуба выступали во втором дивизионе.

