Испания

Мендеш остался доволен финансовой составляющей сделки.

Жорже Мендеш, агент нападающего Браги Франсишку Тринкана, заработает семь миллионов евро после того, как игрок присоединиться к Барселоне следующим летом, сообщает журналист Тарик Панья.

Напомним, каталонцы в последний день зимнего трансферного окна объявили о том, что 20-летний футболист станет игроком "блаугранас" со следующего сезона, а сумма трансфера составит 31 миллион евро.

Также известно, что португалец подпишет с каталонским клубом контракт на пять с половиной лет, а его клаусула будет составлять 500 миллионов евро.

В текущем сезоне Тринкан отыграл 22 матча за Брагу во всех турнирах, забив три гола и отдав шесть результативных передач.